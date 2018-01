Global e-Secure traz nova solução de segurança para corporações A empresa de segurança Global e-Secure está trazendo para o Brasil o Sentinel 5, uma plataforma que possibilita a criação de centros operacionais de segurança (Security Operation Center - SOC). A solução será apresentada durante a Security Week 2006, evento de segurança que acontece em São Paulo, na última semana de março, para executivos e consultores de segurança da informação O conceito de SOC é especialmente importante para grandes corporações, pois permite a criação de centrais de monitoramento de segurança, fundamentais para empresas da área de finanças ou que lidem com aplicações críticas (aquelas que não podem ser interrompidas, como de processos de faturamento, controle e gestão). Através do SOC é possível monitorar e gerenciar todos os eventos de segurança da informação que são gerados dentro da empresa e acompanhar em tempo real a conformidade da empresa com normas internas e as regras e legislações nacionais e internacionais como a Sarbanes-Oxley e a ISO 27000. No Brasil, a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) já possui um SOC implementado pela Global e-Secure, que é distribuidora exclusiva para o Brasil do Sentinel 5. Dentre os mais conhecidos cases internacionais estão a Microsoft , a MasterCard Internacional e Fleet-Bank Boston. O software ainda correlaciona todos os eventos de segurança e integra estes logs ao gerenciamento de ativos da empresa, além da administração de redes e centrais de help desk.