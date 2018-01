Globo fala da novela Sete Pecados no Second Life

A divulgação em primeiro lugar. Essa foi a tônica do evento realizado nesta quinta-feira no Second Life Brasil, quando a Rede Globo realizou uma entrevista com representantes da imprensa e um avatar do autor da nova novela da rede, Sete Pecados, Walcyr Carrasco. O evento, organizado em um espaço na Ilha Berrini, foi perturbado por um avatar que procurou tumultuar o evento. Montado com imagens alusivas à nova novela, o espaço do evento também sediará uma versão avatar da festa de lançamento de Sete Pecados, que acontece no próximo dia 17, domingo, a partir das 19 horas. Para entrar no evento, é preciso ter uma camiseta que está sendo distribuída aos avatares que se aproximam de um avatar-sanduíche, versão SL de homens-sanduíche, aqueles que utilizam placas promocionais do tipo "compro ouro" e assemelhados, nas proximidades de um outdoor que a rede Globo instalou na Ilha Berrini.