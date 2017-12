Globo grava final alternativo para 'Supermax'

Série que mereceu métodos e tecnologia bem mais complexos que o padrão habitual na Globo, Supermax levará a ferro e fogo a questão do suspense em torno de seu desfecho. O diretor José Alvarenga Jr. gravou um final alternativo para a série, mantendo apenas quatro pessoas no estúdio. O título, que já está todo captado, soma 12 episódios e ainda cumpre um demorado processo de pós-produção. A estreia está prevista para outubro. O enredo, criação de Alvarenga, Fernando Bonassi e Marçal Aquino, parte de um suposto reality show que confina pessoas – todas com problemas com a Justiça, no passado – em um presídio de segurança máxima que nunca funcionou, em plena floresta amazônica.

Duas rodas. Vestida de motogirl Joana, Chris Ubach contracena com Thiago Amaral, o Bactéria, seu assistente no seriado A Garota da Moto, estreia de hoje, no SBT. A produção da Mixer soma 26 episódios e vai ao ar às 21h30. A iniciativa aposta na plateia que foge do futebol.

'Meus Prêmios Nick’, em sua 17.ª edição, já tem data e local para a cerimônia deste ano. Será dia 20 de outubro, no Citibank Hall, em São Paulo. A cena vai ao ar no dia 23/10.

A GloboNews, um dos canais pagos que mais cresceram este ano (92%), abocanhou um honroso 1.º lugar entre o público AB1 neste primeiro semestre. Ficou 23% acima do 2.º colocado do nicho, o Cartoon Network – que também é vice em audiência geral da TV paga.

No ranking de TV paga com o total de indivíduos, a GloboNews ficou com a 8.ª posição. E, filtrando a audiência com mais de 25 anos, o canal de notícias chega ao 4.º lugar.

Luiz Villaça assina a supervisão de De Perto Ninguém É Normal, série com Júlia Rabello para o canal GNT, já em produção pela Bossa Nova Films. A direção é de Maria Farkas, com 13 episódios de 23 minutos cada um.

‘De Perto Ninguém É Normal’ investiga o comportamento humano, por meio de entrevistas, mesclando ficção e documentário.

No embalo de sua parceria com a FOX, o Porta dos Fundos protagoniza dois filmes da campanha do FOX Sports para a transmissão da Olimpíada pelo canal.

Até porque Antonio Tabet, do Porta dos Fundos, estará na cobertura olímpica do FOX Sports como narrador. Ainda na linha do humor, Rafael Portugal fará comentários e Totoro, também do Porta, participações ditas especiais.

Otávio Mesquita pediu um presente ao SBT, em nome de seus 30 anos no ar com o mesmo programa. Argumentando que coleciona objetos usados por celebridades, ligou para Leon Abravanel, diretor de produção na casa, e disse que lhe falta algo de Silvio Santos.

Leon retornou com um aviso: havia lá um terno usado pelo tio nos anos 1980. “Pode passar e pegar”, autorizou.

32,7 pontos

soma a média do Praça TV 2ª Edição, da Globo, nas 15 regiões medidas pelo Kantar Ibope, entre 4 e 10/7. Foi a faixa de

maior audiência da TV nesta semana

“Não é possível. ‘Tieta’ é como ‘E o Vento Levou’. É definitiva”

Aguinaldo Silva, REFUTANDO UM POSSÍVEL REMAKE DE ‘TIETA’, EM ENTREVISTA AO ‘RODA VIVA’, NA TV CULTURA