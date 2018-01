Globo já marca data para início da TV digital A TV Globo deve começar a transmitir o sinal digital para São Paulo e Rio de Janeiro doze meses após o fim dos trabalhos da comissão que está discutindo questões como o uso do sistema japonês de TV digital com software desenvolvido no Brasil. A estimativa foi feita pelo vice-presidente das Organizações Globo, João Roberto Marinho. A transmissão do sinal atual, analógico, continuará a ser feita junto com a do digital. Marinho declarou que ?valeu a pena esperar? pelo processo de escolha do padrão digital, terminado recentemente com a escolha do padrão japonês, como defendiam as televisões. De acordo com ele, o esforço de pesquisa brasileiro conseguiu melhorar o sistema japonês. A TV Globo não pretende dividir receita publicitária com as operadoras de telefonia pela captação do sinal digital da programação de TV nos celulares. ?Dividir receita por que? É a TV aberta, normal?, disse Marinho, após dar palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Marinho admitiu que as operadoras não vão ganhar nada por isso. Mas ele não acredita que por esse motivo as operadoras de telefonia deixariam de oferecer celulares com capacidade de receber sinal de televisão. Ele observou que o sinal de TV será captado por um chip instalado no aparelho. ?É como tirar fotos no celular?, disse. Para Marinho, ter a programação de televisão no celular vai gerar hábito e pode levar a negócios entre televisões e operadoras. Nesse caso, o consumidor pagaria pela possibilidade de baixar parte da programação da TV fora do seu horário normal ou pela geração de conteúdo especial. Isso já vem sendo feito com vídeos de gols. O empresário vê possibilidade de a Globo aumentar o preço do espaço publicitário e gerar mais receita, caso a transmissão para celulares aumente a audiência dos seus programas. Segundo ele, a Globo não vê a tecnologia como ameaça e aposta na qualidade para manter o seu público. Por isso e por questões publicitárias, não vai optar por usar sua parte no espectro para oferecer mais canais, como permite a tecnologia de digital, mas para ter alta definição no que já transmite. Segundo Marinho, as operadoras de telefonia ainda não podem lançar os serviços de transmissão de televisão baseados no protocolo de Internet, a IPTV, por questões de regulamentação. Mas disse que as Organizações Globo estão prontas para comercializar seus canais para IPTV quando tudo estiver regulamentado. Marinho acredita que o início da TV digital vai criar diversas oportunidades de negócios. Entre elas, nas áreas de produção audiovisual, de fabricação de televisores e de caixas conversoras de sinal para adaptar os aparelhos de televisão analógicos à recepção digital. Os incentivos da Lei de Informática também poderão vir a se aplicar para a televisão digital, dependendo do enquadramento que o governo fizer disso.