Globosat terá de vender pacote básico para concorrentes O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou hoje, dia 31, um acordo firmado entre a Globosat e a Neo TV, associação que reúne 54 operadoras de TV por assinatura concorrentes da NET e da Sky. Pelo acordo, a Globosat está obrigada a vender para suas concorrentes, até 2008, seu pacote básico de canais nas mesmas condições em que o vende para suas operadoras filiadas. Neste pacote, estão os canais SporTV 1 e 2, que atualmente transmitem, com exclusividade, os principais campeonatos de futebol do País, incluindo o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e os principais campeonatos estaduais. Além dos canais esportivos, também fazem parte do pacote - e não podem deixar de ser comprados - os canais GNT, Globo News e Multishow. Já a compra do canal Première Esportes, que oferece o pay per view do campeonato, é opcional. Mas, se a operadora optar por comprá-lo da Globosat, terá de atingir, em dois anos, uma penetração mínima correspondente a 11% dos assinantes da NET em 2005. O acordo prevê ainda que, de 2009 a 2011, a Globosat poderá ter exclusividade de apenas três eventos esportivos, desde que não tenha, ao mesmo tempo, a exclusividade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.