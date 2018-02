Glória Perez diz ter retirado linfoma em cirurgia A autora de telenovelas Glória Perez revelou ontem em seu blog que, após cirurgia de tireoide realizada no dia 18 de abril, foi descoberto um linfoma - tipo de câncer do sistema linfático - durante uma biopsia. Segundo ela, o linfoma foi totalmente retirado, mas o médico oncologista Daniel Tabak optou pelo tratamento preventivo, que será feito em seis sessões de quimioterapia, com espaço de 21 dias entre cada uma.