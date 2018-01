Glossário do twitês Para conseguir o milagre de postar uma receita inteira em 140 toques, algumas abreviações precisam ser feitas. Os chefs deram suas sugestões. Algumas até compreensíveis. Outras, no entando, são completamente indecifráveis. Confira a tabela com o tradutor 'twitês' - português que preparamos para esta edição: TWITTEIROS GOURMETS Paladar http://twitter.com/paladar_estadao Mark Bittman (do New York Times) http://twitter.com/bittman Ruth Reichl (revista Gourmet) http://twitter.com/ruthreichl Gael Greene (crítica de restaurantes) http://twitter.com/GaelGreene Fiona Beckett (crítica de vinhos) http://twitter.com/winematcher Enoblogs (blogs de vinhos) http://twitter.com/enoblogs Veja também: #twiceitas Receitas picadinhas Entre na panelinha do Twitter Em 140 toques, a cozinha do Alinea Foodfeed: comendo sem culpa pelo Twitter