Gmail mantém o selo de beta há três anos Em letras cinzas e capitulares sob a logomarca do Gmail está escrito: BETA. O serviço online desde 2005 ainda é considerado um produto experimental pelo Google e você deve usá-lo por sua conta e risco. Em teoria, o buscador pode retirar o webmail do ar ou modificar a oferta de espaço sem maiores explicações. Quais as chances reais de uma tragédia como essa acontecer? "Poucas", diz o jornalista João Sette Camara, usuário do Gmail há dois anos. A mesma confiança é manifestada pelo quadrinista Andre Dahmer, autor dos Malvados (www.malvados.com.br). "Não tenho cópias de segurança das minhas mensagens e acho difícil que o Gmail seja retirado do ar", diz Andre, que recebe em média 250 e-mails diários. Mas por pelo menos duas vezes neste ano o webmail apresentou problemas. Em 11 de agosto, foram algumas horas fora do ar e um pedido de desculpas no blog oficial. E em 16 de outubro, um dia inteiro ‘off’, com ampla repercussão na imprensa especializada.