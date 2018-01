Gmail: muito além das funções básicas

Manter a caixa de e-mails bem organizada é um desafio para quem envia e recebe muitas mensagens eletrônicas no dia-a-dia. Deletar aquelas que chegam só para ocupar espaço soa quase como obrigação. O Google acha isso besteira e afirma que, quem tem Gmail, não precisa nunca mais pensar em excluir um novo e-mail. Será que isso pode ser levado a sério? O Gmail é o serviço de webmail grátis do Google (www.gmail.com), em funcionamento desde abril de 2004. Endereços eletrônicos gratuitos já existiam naquela época, mas o Gmail conquistou muitos usuários ao oferecer uma ampla capacidade de armazenamento, o que foi logo imitado pelos concorrentes. Além de oferecer mais de 6 GB (gigabytes) de armazenamento, o Gmail conta com um sistema de buscas sofisticado e um comunicador instantâneo imerso na página do próprio e-mail, entre outras ferramentas ou funções interessantes. Outro diferencial importante é na organização da Caixa de Entrada, onde as mensagens relacionadas ficam todas agregadas, empilhadas uma sobre as outras, formando um histórico. Por exemplo, se você escreve um e-mail para seus colegas perguntando sobre o programa do final de semana, todas as respostas vêm agrupadas em um único item. Ao clicar nesse item, apenas a mensagem original e a última lida são abertas, as demais ficam compactadas. Caso queira ver a lista de todas as mensagens recebidas, clique no botão Expandir Todas. O que for novo e não tiver sido lido aparece em negrito, e as repostas vindas de endereços diferentes são sinalizadas com cores alternadas. Se você tiver uma grande quantidade de mensagens agrupadas pode ficar um pouco confuso e, se não estiver bem atento, corre o risco de acabar perdendo alguma resposta. Por outro lado, sabe que tudo o que tem a ver com aquele assunto estará ali agrupado. Já se você participa de grupos de discussão em que seu endereço de Gmail está cadastrado, as mensagens referentes ao grupo serão agregadas em um mesmo item na Caixa de Entrada. MEMÓRIA INVEJÁVEL "Se quero saber sobre algo específico que aconteceu em minha vida nos últimos anos, procuro um e-mail relacionado ao assunto no meu Gmail", diz Leonardo Faoro, médico oncologista que usa o serviço desde junho de 2004 e tem quase 2 GB de e-mails acumulados. Faoro acompanha o fluxo de suas mensagens o tempo todo do computador de sua casa, de seu smartphone e de sua máquina no trabalho. Por isso, ele habilitou o protocolo IMAP para sincronia total. Além disso, ele agregou outras contas de e-mail a seu Gmail, para receber tudo em um só lugar, e configurou teclas de atalho em seu teclado. Mais detalhes nos outros textos dessa página. ESPAÇO PARA CONVERSA Já para Camila Olivo, arquiteta da informação de São Paulo, a principal ferramenta encontrada no Gmail tem nome curto: Gtalk. Ela se diz viciada no comunicador instantâneo próprio do e-mail, que possibilita a troca instantânea de mensagens entre contatos cadastrados que estiverem online. "Abro a página do meu e-mail e deixo-a aberta o dia todo. Quem quiser falar comigo, basta usar o Gtalk", disse. Se você tem um Gmail automaticamente tem um Gtalk. Ele pode ser visualizado na barra lateral esquerda e, ao entrar em sua conta, você pode determinar seu status para conversas: verde significa que você está disponível, vermelho com traço significa que está ocupado e um pequeno relógio laranja quer dizer que está ausente. É possível fazer o download do Gtalk diretamente em seu computador, no site www.google.com/talk. Ele passa a funcionar como outros comunicadores (como o MSN Messenger, por exemplo), mas tem recursos bem menos sofisticados e menos opções na versão em português que na em inglês.