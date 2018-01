Gmail, o e-mail do Google, chega aos celulares A gigante de buscas Google anunciou que irá estender uma versão do seu serviço de e-mail gratuito Gmail para telefones celulares. Usuários com contas no serviço, que oferece 2 GB de espaço para armazenamento de mensagens, poderão ter acesso móvel a suas mensagens (embora precisem pagar pelo tráfego de dados em redes de telefonia celular). O chamado Gmail for mobile é acessado por meio de um aplicativo que pode ser baixado para os aparelhos compatíveis com a tecnologia Java. Usuários de outros aparelhos podem simplesmente acessar a internet pelo navegador de seus telefones celulares, bastando digitar o endereço http://m.gmail.com. ou simplesmente o endereço http://gmail.com.