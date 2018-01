Gnocchi com recheio de ossobuco no molho do ossobuco (Fasano)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - Você já sabe que o templo da gastronomia italiana é o Fasano. Massa feita diariamente lá mesmo, com as melhores matérias-primas do Brasil e do mundo. Pois o gnocchi delicadamente recheado e com molho saboroso, encorpado - tudo levemente gratinado - não nega a fama. É ótima a proposta de usar a mesma base para o recheio e o molho. Ainda mais quando essa base é um ossobuco de primeira qualidade, com a marca Fasano. Para aqueles que acham tudo isso uma balela, que desconfiam da procedência dos ingredientes, a cozinha manda uma surpresa: em uma garfada encontramos um pedacinho de osso da perna do boi no recheio do gnocchi. Maior prova de frescor não há. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Esse prato me pegou de surpresa! Minha primeira reação foi exclamar: encontrei o casamento perfeito para um grande Bordeaux! Uma explosão de sabores fortes, mas neutros, quando se trata de harmonização com o vinho. Persistente, o molho grosso, quase salgado, com pouco tomate, envolve grandes gnocchi que guardam em seu interior, mais pedacinhos de ossobuco desfiado. Já escrevi por essas linhas, que um problema que encontro por mesas muito sofisticadas, é que em nome da estética, economiza-se no molho e por resultado, come-se seco! Aqui isso não acontece. A comida é boa até o final, o vinho é redondo até o final e, finalmente, o voto fica por aqui. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Notável, original e de muita personalidade esse gnocchi recheio de ossobuco . Pessoalmente achei o molho muito concentrado, assim como um pouco salgado em excesso. Isso não atrapalha o conjunto do prato que tem muita destreza. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Ossobuco é bom, caldo de ossobuco é ótimo e massa delicada com recheio e caldo de ossobuco é um acontecimento. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Escolha ultra difícil, uma lasanha fantástica, um agnolotti impecável, um nhoque irresistível, todos imperdíveis. Uma corrida de Formula 1, onde todos os melhores têm carros e pilotos muito bons. Pequenos detalhes na corrida decidem vencedor. E ai vai. Não sou de nhoque, mas este estava diferente a granularidade da massa, a forma alongada, ossobuco no recheio, e o molho do ossobuco tão na medida, lembram aquela história do sushi já pincelado no shoyu do Jun Sakamoto. Tudo culminou para um nhoque memorável. Vou voltar porque a porção é pequena, só estou esperando essa crise dar uma amainada porque o preço é alto, haja bolso. Ps. o couvert não tem nada demais, mas é tudo de bom no simples. Se o prato demorar, aquela manteiginha cremosa no jeito, já viu, se vão todos os grissini. É tão fácil molhar a pontinha e crock crock, e depois de novo e de novo. Santa ginástica! Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Os gnocchi, 10, no total, eram macios, cremosos e leves. Mas o molho era melhor ainda - admiravelmente delicado, sutil, aromático, com um quê de casca de limão siciliano. Estava muito bom, mas não tenho culpa se concorreu com outro um grau acima. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Estava perfeito, do ponto de cocção ao sabor do recheio. Tudo realçado pela personalidade do molho. Gnocchi levíssimo, quase cremoso mas com textura firme que só se desmanchava na boca. Molho primoroso, com toques picantes. Nota 10. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Uma execução sofisticada e impecável, inserindo a carne dentro de cada gnocco. A pergunta é: porque? Isso acaba com a textura e consistência dos gnocchi. Nem sempre o difícil está a serviço do melhor. Mas o molho é delicado e saboroso. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Salvatore Loi se mantém imbatível com essa receita. A robustez do molho e do recheio de ossobuco, acrescidos da leveza da massa do gnocchi te levam à mesa da Mama. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Confesso que cheguei a pensar, destilando maldade, em punir o chef. Meu compromisso com a ética falou mais alto. Este gnochhi divino, cozido à perfeição, no ponto, invade sua alma com um recheio e molho primorosos de ossobuco, enquanto agride sua razão com uma oferta pífia de unidades. Isto não se faz. Trata-se de uma verdadeira tortura, principalmente levando-se em conta o valor do prato. Uma única unidade, no entanto, seria suficiente para elevá-lo um degrau acima dos concorrentes. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Será que é pesado? É o que todos se perguntam ao ler o nome deste prato no cardápio. E não é pelo, contrário, o nhoque é delicado e seu recheio de carne bovina é suficiente para dar sabor, sem interferir na leveza. O molho, por sua vez, complementa, sem se sobrepor. E, no final, você ainda pensa, gulosamente: bem que podiam ter trazido a peça de ossobuco...