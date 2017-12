Gol cancela seis voos por causa da greve na Argentina

"Ainda que encontre dificuldades para oferecer transporte e hospedagem, sem custos, aos seus clientes - em consequência das limitações impostas pela greve - a Gol não mede esforços para minimizar os impactos causados pela greve a seus clientes e os está reacomodando em outros voos." A Gol pede ainda que os passageiros com voos partindo ou com destino ao Aeroparque entrem em contato com a companhia pelo SAC (0800 704 0465), no Brasil, e o número 0810 2663 131, na Argentina.