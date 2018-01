Gol de Cristiano Ronaldo abre o caminha para vitória do Real

O português cobrou uma falta com veneno e a bola enganou o goleiro Xabier Irureta, colocando o Real na frente aos 21 minutos do primeiro tempo, no estádio Santiago Bernabeu.

Ronaldo teve uma queda em sua performance depois do Natal, que coincidiu com a perda do primeiro lugar do Espanhol pelo Real, mas agora ele está de volta e já marcou oito gols em quatro jogos.

O Real não contou com vários titulares contra o time basco, que pouco ameaçou o adversário, e Chicharito marcou o segundo para a equipe da casa aos 30 minutos.

Jese Rodriguez selou a vitória com um chute perto da área, a oito minutos do final da partida.

O Real agora tem 73 pontos e torce por um tropeço do Barça, que tem um jogo difícil diante do Sevilla, longe de casa.

(Por Tim Hanlon)