Gol espera normalizar operações nesta segunda-feira Embora a situação nos aeroportos estivesse mais calma ontem, os passageiros ainda enfrentaram atrasos e cancelamentos. A Gol, que respondeu por 75% dos voos com problemas anteontem, divulgou uma nota informando que o índice de atrasos não deveria passar dos 25%. Às 17h, no entanto, 137, ou 26,5%, dos 517 voos previstos pela companhia tinham atrasos, de acordo com a Infraero.