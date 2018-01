Gol tardio de Bent mantém o Derby em briga por vaga na 1ª divisão inglesa O gol de Darren Bent já no final dos acréscimos recuperou um ponto para o Derby County ao garantir o empate por 1 x 1 com o Brentford, com quem divide as esperanças de conseguir uma vaga na primeira divisão do Campeonato Inglês, neste sábado, no Estádio iPro.