Gol terá de pagar pensão para família de vítima do 1907 O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa aérea Gol a pagar indenização de R$ 137 mil para o coronel Marcos Antonio Marinho Silva, viúvo da médica Ana Maria Caminha Maciel Silva, uma das 154 vítimas do acidente do voo 1907, ocorrido em 29 de setembro de 2006, no Norte de Mato Grosso. A empresa aérea também foi condenada a pagar pensão mensal de cerca de R$ 7,3 mil para a família do viúvo. Embora a decisão tenha sido tomada pela 24ª Vara Cível no dia 6 de março, só foi publicada hoje pelo tribunal.