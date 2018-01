Golaço de Giménez encaminha vitória do Atlético sobre o Elche

A equipe de Diego Simeone é mais famosa pela força nas jogadas aéreas em bolas paradas, mas os jogadores mostraram versatilidade após um escanteio curto ser rolado para Giménez, na entrada da área, que mandou a bola às redes, aos 15 minutos.

Foi uma exibição sólida do Atlético, cuja partida contra o Deportivo La Coruña no último final de semana foi ofuscada pela morte de um torcedor em uma briga aparentemente organizada perto do estádio Vicente Calderón.

Mario Mandzukic finalizou com precisão aos 8 minutos do segundo tempo para selar a vitória que coloca o time à frente do Barcelona, que enfrenta o rival local Espanyol no domingo.

O líder Real Madrid tenta igualar o recorde de 18 vitórias seguidas em todas as competições neste sábado contra o Celta de Vigo. Uma vitória deixaria o time com 36 pontos em 14 partidas.

(Por Tim Hanlon)