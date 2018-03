Goldman diz que Google bloqueou e-mail com vazamento de dados de clientes O Goldman Sachs disse na quarta-feira que o Google bloqueou o acesso a um e-mail com dados confidenciais de clientes que uma contratante enviou para uma conta estranha do Gmail por engano, um erro que o banco disse ter ameaçado uma violação "desnecessária e maciça" de privacidade.