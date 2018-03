Goldman Sachs diz que devolução de recursos dos EUA é 'dever'

Os comentários de Viniar foram feitos um dia após o banco de investimento ter registrado lucro trimestral muito melhor do que as expectativas do mercado e ter dito que planeja levantar 5 bilhões de dólares como parte de uma tentativa de pagar os empréstimo recebido do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês).

Viniar acrescentou que o Goldman se beneficiou no trimestre do recuo da maioria de seus concorrentes tradicionais, mas que continua cauteloso sobre a projeção no curto prazo para seus negócios devido às condições macroeconômicas.

O sistema financeiro ainda enfrenta "condições macroeonômicas extremamente difíceis", disse Viniar a analistas e investidores.

As ações do Goldman operavam em baixa de 2,3 por cento, a 127,10 dólares no pregão eletrônico.