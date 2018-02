Goleiro Bruno, do Flamengo, se entrega à polícia no Rio

O jogador se apresentou à Polinter, no bairro do Andaraí, na zona norte do Rio. Ele deve ser transferido para a delegacia de homicídios ainda nesta quarta. Luiz Henrique Romão, conhecido como "Macarrão" e amigo do jogador, também se entregou.

"Eles vão ser conduzidos para a delegacia de homicídios para serem interrogados no inquérito aberto sobre o caso. Pode ser que depois do interrogatório sigam para Minas Gerais, onde foi aberto o primeiro inquérito. Tudo isso vai depender de negociações e conversas com a polícia de Minas", disse uma fonte policial à Reuters.

O Ministério Público do Rio de Janeiro havia pedido a prisão temporária do jogador e de seu funcionário Macarrão, após depoimento de um menor de 17 anos que teria contado detalhes sobre o desaparecimento da ex-namorada de Bruno.

Eliza afirmara ter tido um filho, fruto de um relacionamento com o goleiro do Flamengo.

O adolescente, que é primo de Bruno, foi levado pela polícia na terça-feira após ser encontrado na casa do goleiro, depois que um tio dele revelou o envolvimento do sobrinho no sumiço de Eliza.

No depoimento, o menor contou que ele e Romão sequestraram Eliza no Rio de Janeiro e a levaram em um carro de Bruno para Minas Gerais, onde o jogador tem um sítio.

O jovem acrescentou que estava escondido no porta-malas e que discutiu com Eliza depois de ter sido descoberto por ela no trajeto da viagem.

Segundo os investigadores que acompanharam o depoimento, o rapaz relatou que deu uma coronhada em Eliza, provocando sangramento. Ele afirmou que ela foi morta, mas que o golpe com o revólver não teria sido o motivo da morte.

O adolescente negou qualquer envolvimento de Bruno no caso.

Em outubro do ano passado, Eliza prestou queixa em uma delegacia do Rio de Janeiro contra o goleiro, alegando que tinha sido sequestrada, agredida e obrigada a tomar medicamentos abortivos.

Um exame de urina da modelo só foi analisado pela polícia técnica na semana passada, oito meses após a denúncia.

O primeiro exame detectou a presença de substâncias abortivas na amostra, mas a polícia destacou que a combinação de fumo e cerveja poderia acusar a presença das mesmas substâncias.

Um exame de contraprova foi solicitado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o resultado divulgado na terça-feira acusou a presença de piperitina, que pode ser encontrada em alguns chás abortivos.

O resultado, no entanto, descartou a presença de calmantes e sedativos, contrariando o que havia denunciado Eliza em outubro do ano passado.

A mulher de Bruno, Dayane Rodrigues, também teve prisão decretada pela Justiça fluminense e foi detida durante a madrugada em Belo Horizonte.