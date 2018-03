Gols na prorrogação dão título da Copa da Alemanha ao Bayern

Pela décima vez na história a equipe conseguiu a "dobradinha", troféus do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, na mesma temporada.

Após 90 minutos sem gols, os dois melhores times do país protagonizaram uma nervosa etapa extra. Aos dois minutos do segundo tempo da prorrogação, o holandês Robben, autor do gol da vitória sobre o Dortmund na final da Liga dos Campeões da Europa na última temporada, completou cruzamento do lado esquerdo e abriu o placar.

Muller, já nos acréscimos, saiu livre em disparada e fechou o marcador, isso logo depois de Marco Reus perder chance clara de empate.

A vitória encerrou uma sequência ruim do Bayern, que havia vencido o título do Campeonato Alemão com sete jogos de antecedência na primeira temporada de Pep Guardiola como treinador. A equipe foi eliminado diante do Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões da Europa e perdeu para o Borussia Dortmund por 3 x 0 no Campeonato Alemão.

(por Karolos Grohmann)