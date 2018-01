Google abre centro de desenvolvimento em Belo Horizonte A Google Inc. inaugurou oficialmente nesta sexta, dia 10, seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na América Latina, sediado em Belo Horizonte. Criado a partir da aquisição da mineira Akwan Information Technologies, em julho do ano passado, o centro conta atualmente com 30 profissionais, sendo 25 engenheiros. Representantes da empresa criadora de uma das mais famosas ferramentas de busca na internet do mundo informaram que continuam garimpando profissionais em todo o País para trabalhar com tecnologia web de forma coordenada e em escala global. "Precisamos crescer esse time de engenharia", observou o carioca Luiz André Barroso, um dos quatro engenheiros principais do Google, baseado no centro de Mountain View, nos Estados Unidos. Especialização "Precisa crescer o quanto a gente der conta, o que limita é a falta de qualificação", destacou. De acordo com o diretor do centro, Berthier Ribeiro Neto, a intenção é dobrar de tamanho no próximo ano. Ex-diretor executivo da Akwan, Ribeiro Neto tem percorrido as universidades brasileiras para difundir a idéia que o Google possui agora "uma face brasileira". Segundo ele, o fato de o único centro de pesquisas e desenvolvimento da empresa na América Latina estar sediado na capital mineira, é um reconhecimento de que o Brasil "com seu sistema universitário, com seu povo, é um celeiro importante de talento". "Nos Estados Unidos realmente a gente não consegue contratar todos os engenheiros que a gente precisa", disse. Mas, de fato, pesou na escolha de Belo Horizonte a excelência na chamada recuperação de informação do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), observou o diretor da área de engenharia do Google em Nova York, Craig Nevill Manning. Origem A Akwan foi criada por um grupo de professores da UFMG, que desenvolveram o site de buscas TodoBR. "A gente adquiriu um grupo que já tinha extrema capacitação na área de tecnologia que era a mais crucial para a gente, que é a de recuperação de informação. Imediatamente já teve impacto no nosso resultado", comentou Barroso. Os representantes da Google não gostam de falar de números. Afirmam apenas que o Centro de P&D no Brasil ajudará a acelerar o lançamento de produtos mundiais da empresa no País. Quando foi anunciada a aquisição da Akwan, o Google possuía outros cinco centros no mundo: Tóquio (Japão), Zurique (Suíça), Bangalore (Índia), Nova York e Mountain View (EUA). A unidade brasileira ocupa quatro andares de um moderno edifício na região centro-sul de Belo Horizonte, repleto de móveis coloridos e com predominância de uma decoração juvenil. "É quase um padrão, para manter um clima informal", explicou Barroso.