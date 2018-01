Google acaba com zombaria online contra George W. Bush Um dos casos clássicos entre as curiosidades na internet acaba se ficar relegado ao passado. Até a semana passada, ainda era possível entrar na página do buscador Google e, ao digitar miserable failure (falha miserável), o resultado que aparecia no topo da lista de sites era a da página na internet do presidente norte-americano George W. Bush, no site da Casa Branca. Não mais. A empresa de buscas anunciou na semana passada que alterou a lógica de análise de links e a estrutura que permitia direcionar a expressão miserable failure ao presidente norte-americano e que era usada também em outros tipos de redirecionamentos, tática que se tornou conhecida como ?Google bombing.? No caso de Bush filho, a brincadeira surgiu durante a última campanha presidencial nos EUA, mas ganhou força após o furacão Katrina, com as falhas das autoridades daquele em país em resolver os problemas. Veja no link acima a página do presidente dos EUA, e que aparecia nas buscas do Google.