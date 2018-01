Google acerta compra do YouTube por US$ 1,650 bilhão O Google chegou a um acordo para a compra do YouTube, o maior site de compartilhamento e distribuição de vídeos da internet, por US$ 1,650 bilhão. O YouTube cresceu de maneira excepcional desde a sua fundação, em 2005, a ponto de, a cada dia, mais de 100 milhões de vídeos serem visualizados no portal. Segundo os termos do acordo, o Google financiará a compra com ações próprias. Os fundadores do YouTube, Chade Hurley e Steve Chen, assim como seus 65 funcionários, passarão a trabalhar para o Google. Apesar da compra, o site de compartilhamento de vídeo continuará operando de maneira independente, com seu nome e marca. A aquisição é parte da estratégia do Google de ampliar seu domínio na área de sites dedicados à formação de redes sociais e ao compartilhamento de vídeos, serviço que o Google já oferece, embora seja apenas o sétimo maior entre seus concorrentes. O segundo na lista, atrás do YouTube, é o MySpace.com, de propriedade da News Corporation, companhia que se beneficiou enormemente da popularidade deste site de interação social e troca de vídeos e conteúdos. Segundo a companhia de estudos Hitwise, o YouTube concentra cerca de 46% do mercado de compartilhamento e distribuição de vídeos online, por isso os analistas especulam que outras empresas da internet demonstraram interesse em comprá-lo. Segundo alguns especialistas, isso explica o preço relativamente alto pago pelo Google, por uma companhia que ainda não demonstrou a viabilidade econômica de seu modelo de negócios. Calcula-se que cerca de 34 milhões de americanos se conectam mensalmente no YouTube, o que dá ao Google uma grande plataforma para a ampliação de seus negócios de venda de espaços publicitários na rede. Com a compra, o Google passa do terceiro para o segundo lugar entre as páginas mais visitadas nos EUA, segundo dados do mês de agosto recolhidos pela Nielsen NetRatings. O Google e o YouTube totalizam 101 milhões de visitas, contra a 106,7 milhões do Yahoo e 98,5 milhões do MSN. De acordo com a Nielsen NetRatings, o usuário médio do YouTube passa 26 minutos ao mês vendo vídeos no site, que recebe cerca de 65.000 novos vídeos por dia. O Google também disse que manterá seu próprio serviço de compartilhamento e distribuição de vídeos. Espera-se que a operação de compra, que já tinha sido antecipada na sexta-feira pelo The Wall Street Journal, seja concluída no quarto trimestre. Pouco antes do anúncio da compra, o Google e o YouTube assinaram acordos para a exibição de vídeos musicais e de programas de televisão em seus sites. O YouTube fechou uma parceria com a Universal Music, a maior gravadora do mundo, e com a Sony BMG Music Entertainment. Já o Google fez negócio com a Sony e a Warner Music. Além disso, a rede de televisão CBS aceitou distribuir conteúdos através do YouTube. O anúncio da aquisição do YouTube pelo Google foi feito poucos minutos depois do fechamento dos mercados de Nova York. As ações da companhia famosa pelo seu site de busca subiram hoje US$ 8,5 (2,02%), para US$ 429 dólares.