Google aconselha emissoras: guardem o melhor conteúdo para a TV Uma alta executiva do Google, Marissa Meyer, vice-presidente do grupo americano, aconselhou as empresas do setor audiovisual que reservem alguns de seus melhores conteúdos para a televisão. Em um discurso no Festival Internacional de Televisão de Edimburgo, publicado hoje pelo "Financial Times", Meyer afirmou que as empresas deveriam oferecer outro tipo de material pela internet. Muitas empresas do setor audiovisual demonstraram seu alarme pela expansão dos portais de vídeo na internet, como o YouTube e o Google Vídeo, e pela queda paralela no número de telespectadores do grupo de idade mais jovem. Em resposta a esse fenômeno, os estúdios começaram a oferecer filmes e programas de televisão pela internet e as emissoras, versões para internet de seus diferentes canais. No entanto, a vice-presidente do Google não concorda com este tipo de medida tomada pelas grandes redes de televisão: "Meu conselho é que se ofereçam certas coisas pela internet e outras pela televisão", afirmou. Meyer se referiu ao êxito dos clipes de entre três e sete minutos para internet e citou a banda de rock Grateful Dead, que vendeu apenas 17,5 milhões de álbuns em seus mais de 40 anos de carreira, mas que obtém suas maiores receitas atraindo os admiradores a shows com a promessa de oferecer-lhes canções que não vão encontrar em seus álbuns. Em Edimburgo, a alta executiva do Google tentou tranqüilizar os profissionais da televisão no sentido de que Google Vídeo seria um bom aliado desse setor em lugar de representar uma ameaça. "O que o Google tenta fazer é fornecer tecnologia que, acoplada ao conteúdo, permitirá encontrar novos clientes e fontes de receita", concluiu.