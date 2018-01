Google acusa monopólio da Microsoft com compra da Yahoo

A Google acusou neste domingo, 3, monopólio da Microsoft na internet com a proposta de comprar a Yahoo por US$ 44,6 bilhões , segundo o Financial Times. A compra, segundo a reportagem, é o mais recente conflito entre as duas gigantes. Veja Também: Esgotada, a gigante pede ajuda Microsoft oferece US$44,6 bilhões para compra do Yahoo Por um lado, a Microsoft alega que o acordo deixará a Google com poder para controlar a publicidade, executivos da empresa dizem, em contrapartida, que a gigante de Bill Gates estaria em um aposição que a permitiria influenciar a evolução da internet. A Microsoft disse na sexta-feira que ofereceu 31 dólares por ação, o que, segundo ela, representa um prêmio de 62 por cento sobre o preço do papel da empresa no fechamento de quinta-feira. A Yahoo afirmou que pode precisar "de um bom tempo" para definir suas opções estratégicas, incluindo manter a companhia independente, após a proposta da Microsoft para comprar a empresa por 45 bilhões de dólares. Em um texto no site da empresa, a Yahoo afirmou estar revisando a oferta não solicitada da Microsoft de pagar aos acionistas do Yahoo ou 31 dólares em ação ou 0,9509 de uma ação comum da Microsoft.