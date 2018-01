Google adiciona o trânsito de Nova York ao serviço de mapas

O Google adicionou o maior sistema de transporte público de Nova York ao seu popular sistema de mapas, mostrando aos passageiros como utilizar o sistema de transporte em massa da cidade. Pessoas procurando por locais da cidade podem checar opções de transporte público juntamente com o caminho para se dirigir. A novidade inclui informações sobre o metrô, ônibus e interligações entre os trilhos. As autoridades do transporte metropolitano de Nova York e outras organizações já fornecem ferramentas deste tipo, mas os executivos do Google ressaltam que a nova versão é integrada a outras ferramentas, como imagens das ruas e dicas de restaurantes. O Google, o maior buscador do mundo, oferece informações do trânsito de cerca de 70 outras cidades do mundo, como Chicago e Tóquio. Os executivos da Mountain View, uma empresa localizada na Califórnia, trabalhou por dois anos para adicionar 40 mil estações de metrô, paradas de ônibus e outros pontos na rede de transportes metropolitanos de Nova York. "É um imenso volume de rotas e informações", disse o co-fundador do Google, Sergey Brin. O MTA fornece informações mas não dinheiro pelo esforço, que vem a ser, como a agência projeta, um déficit de US$ 900 milhões no próximo ano. Os oficiais de trânsito esperam cobrir este rombo aplicando tarifas, mas também dizem que podem interromper o serviço. Mais de 8,5 milhões de pessoas utilizam o transporte público em um dia de semana.