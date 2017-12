Google admite que analisa emails de usuários para vender anúncios

As revisões descrevem de forma mais explícita a maneira com a qual o software do Google faz uma varredura de emails, tanto aqueles armazenados nos servidores do Google como aqueles em trânsito, uma prática controversa que tem sido alvo de disputas judiciais.

No mês passado, um juiz norte-americano decidiu não combinar diversos processos que acusavam o Google de violação de direitos de privacidade de centenas de milhões de emails de usuários em uma única ação coletiva.

Usuários do Gmail acusaram a companhia de violação de privacidade e de ignorar leis federais e estaduais ao analisar suas mensagens para finalidades publicitárias. O Google argumentou que os usuários implicitamente consentiram com essa prática, reconhecendo que esta era parte do processo de entrega de emails.

O porta-voz do Google Matt Kallman disse em comunicado que as mudanças "darão às pessoas uma clareza maior e são baseadas no retorno que recebemos nos últimos meses".

Os novos termos de serviço do Google acrescentam um parágrafo afirmando que "nossos sistemas automatizados analisam seu conteúdo (incluindo emails) para oferecer a você ferramentas relevantes, como resultados de buscas personalizados, anúncios direcionados, e detecção de spam e malware. Essa análise ocorre enquanto o conteúdo é enviado, recebido e quando é armazenado".

(Por Alexei Oreskovic)