Google adotará energia solar em escritórios nos EUA A sede do Google na cidade norte-americana de Mountain View, na Califórnia, será a maior instalação privada de captação de energia solar nos EUA. A empresa deverá cobrir prédios e estacionamentos com painéis fotovoltaicos, que irão converter a luz do sol em energia elétrica. A nova iniciativa ambientalmente correta da empresa deverá gerar cerca de 1,6 Megawatts, energia suficiente para alimentar o equivalente a 1000 residências norte-americanas, segundo comunicado divulgado pela empresa. O plano da companhia é gerar uma economia de 30% na conta de energia elétrica. Nem a Google ou a EI Solutions, fornecedora dos mais de 9 mil painéis solares da Sharp que equiparão o projeto, divulgaram os investimentos envolvidos, mas a expectativa é de que eles retornem o capital exigido num período entre cinco e dez anos.