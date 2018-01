Google ajudará a coibir crimes no Orkut Representantes do site de buscas Google virão ao Brasil para discutir com o Ministério Público formas de monitorar a ocorrência de crimes no site de relacionamentos Orkut. A informação, divulgada em nota à imprensa, é a resposta às demandas do MP quanto à ocorrência de crimes no Orkut, que vão da pornografia infantil à apologia ao racismo ou nazismo, além da venda de drogas. O Google deve desenvolver ferramentas que ajudarão a detectar e remover conteúdos impróprios do site e afirmou que está trabalhando em outras formas que combatam o uso do serviço fora dos princípios que nortearam a sua criação. "Acreditamos que a maneira mais eficaz de combater o mau uso e resolver estas questões é conversar pessoalmente com as autoridades brasileiras, tais como o Ministério Público. Iremos cooperar o máximo que pudermos", divulgou a empresa, no comunicado.