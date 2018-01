Google Android começa a engatinhar Apesar de estar presente no Mobile World Congress, o Google se manteve discreto e preferiu deixar seus parceiros na empreitada do Android apresentarem os protótipos de telefones rodando o sistema operacional. A previsão é de que os primeiros celulares com sistema do Google comecem a ser vendidos a partir do semestre que vem. Mas, durante o Mobile World Congress, a LG e a Samsung, que são parceiros do Google, anunciaram que os seus modelos só estarão disponíveis entre o final do ano e o início de 2009. Do lado das operadoras que fazem parte da Open Handset Alliance – a aliança do Google em torno do Android –, não houve nenhum anúncio. A Telecom Italia, que controla a Tim no Brasil, e a Telefónica, que tem participação na Vivo, estão dentro desse grupo. A demonstração dos protótipos do Android na feira ficou por conta então dos fabricantes de chips e equipamentos eletrônicos para celular. Um dos protótipos que mais chamou a atenção foi um celular da ARM, um fabricante de processadores. No final, o Android mostrou que é um sistema rápido. É possível navegar pelo menu com facilidade e as funções do telefone são abertas instantaneamente. Mas os protótipos não iam além das funções básicas que já tinham sido mostradas pelo Google na apresentação do Android. Isso porque, como o sistema tem código aberto, ainda é esperado que programadores de todo o mundo criem aplicativos e novas funções para o Android. E se o objetivo do Google é usar o Android para levar a publicidade aos celulares ainda não ficou claro como isso estará presente no sistema. Pelo menos não nos aparelhos da feira. Além dos protótipos, a chinesa e28, que fabrica celulares com Linux e não faz parte da aliança do Google, demonstrou um de seus modelos existentes rodando o Android. F.S