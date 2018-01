Google annuncia compra de empresa de satélite por US$500 mi

O Google disse que os satélites da Skybox vão fornecer imagens para o serviço de mapeamento do Google. A maior ferramenta de buscas na Internet disse que a tecnologia Skybox pode eventualmente ser usada para fornecer acesso à Internet.

A aquisição da companhia de cinco anos de existência ocorre em um momento que Google e o rival Facebook estão correndo para adquirir companhias de satélite e de drones em um caro esforço para expandir o alcance de seus negócios.

Em abril, o Google adquiriu a Titan Aerospace, uma fabricante de drones movidos a energia solar com sede no Novo México, por um montante não divulgado. O Google também lançou uma pequena rede de balões criados para entregar acesso à Internet no Hemisfério Sul.

(Por Alexei Oreskovic)

