Google anuncia aplicativo que unifica serviços do iPhone

O Google anunciou nesta semana o lançamento de um novo aplicativo que unificará todos os serviços oferecidos pelo iPhone, o popular telefone celular da Apple. Esse aplicativo combinará em uma única interface serviços como e-mail, buscas na internet e calendário da Google para os usuários do iPhone, explicou. A empresa acrescentou que está trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias para celular mais rápidas e fáceis de usar, embora não tenha dado mais detalhes a esse respeito. O Google lançou no mês passado, em cooperação com outras 30 empresas, a plataforma Android, um pacote de softwares que permitirá acessar os serviços de seu site de buscas de qualquer telefone celular com conexão à internet sem ter que estar em frente a um computador. O iPhone inclui atualmente entre seus aplicativos o serviço de mapas Google Maps e a página de vídeos online YouTube. A Apple vendeu já mais de um milhão de unidades do telefone nos EUA e acaba de colocá-lo à venda em vários países da Europa.