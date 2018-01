Google anuncia funcionalidade offline de Docs

O Google divulgou nota a respeito dos testes de um novo e aguardado recurso, que permitirá que seu aplicativo online Google Docs, de edição de textos, seja baixado e utilizado mesmo enquanto o usuário estiver desconectado da internet, segundo a agência Magnet. O site The Inquirer informa que o aplicativo será idêntico ao online, exceto pelo fato de que, para funcionar, exigirá que o usuário possua o Google Gears instalado na máquina. Além disso, qualquer mudança realizada no arquivo offline será sincronizada com o servidor assim que uma conexão à internet estiver ativa no computador do usuário. O blog oficial do Google explicou que a novidade será implementada aos poucos para os usuários, sendo assim apenas uma pequena parcela de cadastrados no Google Accounts, com contas em inglês, já possui acesso à funcionalidade. Para alguns usuários, a notícia não passou de uma pegadinha de 1º de abril, dia da mentira, entretanto a nota foi divulgada pela empresa no dia 31 de março e é um recurso mais que aguardado, o que diminui a suspeita de que tudo seja uma mera brincadeira. Um vídeo explicativo da função foi divulgado no YouTube, e pode ser acessado a partir do endereço tinyurl.com/2m2PTF.