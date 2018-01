Google anuncia nova oferta de ações por US$ 2,1 bilhões O site de buscas Google anunciou a venda de 5,3 milhões de ações, o que lhe proporcionará uma renda extra de US$ 2,1 bilhões, segundo anunciou a empresa. Esta oferta foi anunciada algumas horas antes de sua entrada no seletivo índice da bolsa de Wall Street S&P 500, o que foi interpretado como uma tentativa de reduzir a volatilidade e diluir a forte revalorização da ação dos últimos dias. As ações do site de buscas caíam 3,1% nos mercados eletrônicos, antes da abertura do Nasdaq, para US$ 383,60, frente às notícias sobre esta nova oferta, que será dirigida fundamentalmente a investidores institucionais. Na semana passada, a Standard & Poor´s anunciou a inclusão do Google em seu índice mais prestigioso, em substituição da empresa energética Burlington Resources Inc., o que teve um forte impacto na cotação do site de buscas, que subiu 9%. A entrada do Google no S&P 500 faz com que muitos fundos de investimento adquiram ações do Google, em uma tentativa de replicar a composição do índice. O Google conta com 297 milhões de ações em circulação, das quais apenas 186 milhões podem ser movimentadas livremente. Portanto, a liberação de 5,3 milhões de ações ampliará em 2,7% o volume de ações que flutuam livremente. A venda destes títulos obrigará o Google a aumentar seus lucros em US$ 50 milhões, se for mantida sua previsão de obter um lucro por ação de US$ 8,82 neste ano, segundo a empresa Thomson Financial.