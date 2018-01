Google anuncia novo serviço de busca para pequenas empresas

O site de buscas Google anunciou hoje o lançamento do Google Custom Search Business Edition, um novo aplicativo para pequenas empresas que desejem incorporar serviços de busca em seus sites de internet. Os usuários desta ferramenta poderão instalá-la e adaptá-la à estética e à publicidade de seus próprios sites em não mais que dez minutos, segundo anunciou a empresa. O novo serviço é orientado para companhias que ainda não disponham de um serviço de busca para seus sites, e seu preço ficará entre US$ 100 e US$ 500 anuais, dependendo do volume de páginas. "Milhões de empresas têm presença na internet, mas não oferecem a seus usuários a possibilidade de buscar em seus sites", afirmou em comunicado Dave Girouard, vice-presidente e diretor-geral da divisão de empresas da Google. "Estamos reduzindo as barreiras de custo, complexidade e tempo para que as companhias pequenas possam ajudar seus clientes a encontrar o que necessitam o tempo todo", acrescentou. Este novo produto permitirá à Google diversificar suas fontes de receita, que até agora provêm quase exclusivamente da publicidade. Desde que lançou suas ações na bolsa, em agosto de 2004, a empresa contabilizou receitas no valor total de US$ 22 bilhões, das quais apenas 1% correspondeu à venda de softwares. O Google, com sede no Vale do Silício (Califórnia), é o site de buscas líder da rede e, segundo um estudo publicado esta semana, contabilizou em junho quase 50% das buscas realizadas nos Estados Unidos, contra 25% de seu concorrente Yahoo!, e 13% do Live Search da Microsoft.