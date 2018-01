Google anuncia novos serviços móveis no Brasil O Google anunciou hoje o lançamento de novos serviços com foco em mobilidade móveis. Usuários terão acesso a versões portáteis do serviço de buscas e ao webmail Gmail. Segundo a empresa, o acesso ao webmail será otimizado para as telas dos celulares, de forma automática. O acesso aos serviço será gratuito, sendo que o usuário só precisará pagar pelo tráfego de dados em sua operadora de telefonia celular. As mensagens do Gmail são sincronizadas automaticamente, não importando se o serviço é acessado a partir de um aparelho móvel ou por um PC. O Google também estenderá o suporte à personalização da homepage do site em aparelhos móveis (o site pode ser adaptado com conteúdos escolhidos pelo usuário). Usuários de telefones celulares com acesso à internet só precisam selecionar os endereço usuais do Google e do Gmail em seus aparelhos.