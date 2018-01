Google anuncia 'pacote' para versão em português do YouTube

O Google anuncia nesta quinta-feira, 20, o lançamento de dois novos produtos do YouTube Brasil: um blog sobre o site em português, que pode ser acessado pelo endereço, e um canal exclusivo para os usuários do Orkut. O objetivo do Blog do YouTube Brasil, segundo Patricia Pflaeging, diretora de marketing do Google, é aprimorar a comunicação do YouTube com os internautas brasileiros. "No blog os usuários poderão conhecer melhor as funcionalidades do site, ficar atentos aos upgrades, obter mais informações sobre seus vídeos favoritos e ficar por dentro de tudo o que acontece no YouTube", afirma Patricia. Diversos países do mundo, como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália, já contam com um blog próprio sobre o YouTube. O post inaugural do Blog do YouTube Brasil é sobre o Project:Direct, um concurso mundial de vídeos que mobilizou milhares de internautas e chegou ao fim na semana passada. Vinte filmes foram selecionados como finalistas pelo diretor de cinema americano Jason Reitman (de Obrigado por Fumar e Juno, entre outros). O vídeo vencedor foi o brasileiro Laços (Ties). No blog há vídeos e comentários dos produtores, atores e diretores do filme. Mais interatividade O Google também anuncia o lançamento de um canal exclusivo, dentro do YouTube, para os usuários do Orkut. O canal é um espaço onde os usuários do site de relacionamentos podem interagir entre si postando vídeos. "A web é interativa por natureza. Acreditamos que agregar os perfis dos usuários do Orkut às possibilidades da comunicação multimídia do YouTube é um caminho igualmente natural. E que torna a experiência de uso da internet ainda mais rica", afirma Patricia. "Acreditamos que o novo canal fará com que os usuários do Orkut possam utilizar melhor o YouTube." Um dos destaques do canal do Orkut no YouTube é a possibilidade de os usuários criarem seus perfis na forma de vídeo. Eles podem se apresentar do mesmo modo como fazem em suas páginas estáticas do Orkut, mas num formato mais rico, em multimídia. O YouTube irá incentivar os usuários do canal a postar vídeos temáticos. Todos os meses haverá um assunto, como férias e promessas de Réveillon. Além disso, o Google Brasil produziu vídeos didáticos que mostram aos internautas como usar o YouTube (assista acima) , desde a criação até o upload dos filmes.