Google anuncia serviço financeiro O Google começou a operar nesta semana um novo serviço: o Google Finance. Ainda em uma versão beta, o serviço visa trazer dados financeiros para competir com serviços de portais concorrentes como o Yahoo Finance e MSN Money. Por enquanto, o serviço está disponível apenas em inglês, e segue o princípio do Google News: opera de forma automática, reproduzindo manchetes e trechos de notícias de várias fontes como agências e sites especializados. O Finance acompanha o comportamento da bolsa de Nova York, Nasdaq (de ações de tecnologia), e os índices Dow Jones e Standard & Poor e é bem limitado, se comparado por exemplo ao MSN Money. Enquanto o serviço ligado ao portal da Microsoft permite baixar programas que comparam o desempenho de investimentos específicos ou ações com a média do mercado ou de outras empresas. Os recursos do Google Finance trazem funcionalidade similar, mas com recursos mais limitados. Personalização O Google Finance permite um certo nível de personalização. Para acessar este recurso, no entanto, é preciso ter uma conta no serviço de e-mail gratuito Gmail (que oferece 2 GB de espaço para mensagens). Se o usuário não tiver uma conta no serviço, esta é uma boa oportunidade: basta clicar em ´Sing in´ no topo da página, à direita e preencher um cadastro. É uma vantagem, já que por muito tempo apenas com a indicação de outras pessoas usuárias era possível abrir uma nova conta no Gmail. Quem quiser pode usar facilmente o Google Finance para acompanhar o desempenho de empresas com ações no mercado norte-americano. Basta digitar o nome da empresa ou a sigla pela qual ela é conhecida (o banco Bradesco, por exemplo, usa a sigla BBD na bolsa NYSE) no campo de buscas. O Google Finance irá mostrar um gráfico dinâmico com o desempenho da ação da empresa. Clicando sobre o mesmo, é possível deslocar a curva de desempenho ao longo de um período de meses ou anos. Arrastando o mouse sobre a curva irá revelar dia e hora de uma alta ou queda no valor das ações. Se o usuário quiser acrescentar esta ação à sua lista, basta clicar em ´Add to Portfolio´, no topo da página, à direita. Assim, quando retornar à home page do serviço, o usuário verá as ações que escolheu, de forma resumida, no topo da página.