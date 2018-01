Google anuncia software para controlar gastos com eletricidade

A onda verde chegou ao Google. Uma novidade anunciada na semana passada mostra que a gigante de tecnologia vai tentar surfar no discurso politicamente correto da preocupação com o meio ambiente. Ainda sem versão final, o Google Power Meter pretende monitorar o consumo de energia elétrica das pessoas, seja nos computadores, na geladeira ou qualquer outro aparelho. O controle dos gastos, claro, estará hospedado na web. O software online informará exatamente o consumo de cada aparelho ligado na tomada de casa. Será possível saber, por exemplo, que em determinado horário o maior gasto é o da máquina de lavar roupa, por exemplo. O software está sendo testado pelos próprios funcionários do Google nos Estados Unidos e depende de parcerias com empresas fabricantes de eletrônicos para ser lançado oficialmente. A estimativa é que esteja disponível "em alguns meses". "Num mundo em que as pessoas saibam detalhadamente seu uso de energia elétrica poderemos encontrar diversas maneiras de poupar eletricidade", afirma o engenheiro do Google Ed Lu no blog da empresa. Para funcionar, o aplicativo baseado na web precisará "conversar" com eletrodomésticos. O Google.org, braço filantrópico da empresa, busca parcerias com a indústria. O cerne da questão seriam os chamados medidores inteligentes que alguns eletrodomésticos já têm. Todos os dados cruzados resultariam no perfil de consumo de cada casa.