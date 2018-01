Google apresenta nova ferramenta para busca de patentes O gigante da internet Google lançou na quinta-feira em modo de teste o serviço Google Patent Search, uma nova ferramenta que serve para buscar milhões de patentes registradas nos Estados Unidos. A última incorporação à ampla coleção de ferramentas especializadas do Google permite buscar entre aproximadamente 7 milhões de patentes, usando parâmetros como número, data e nome do inventor. O servidor inclui todas as invenções de 1790 a meados de 2006, exceto as que estão com aprovação pendente e as internacionais. O serviço, que pode ser acessado no link ao lado, competirá com o motor de busca do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA, a agência oficial americana, utilizada por historiadores, inventores e advogados, entre outros. "É uma extensão natural de nossa missão para tornar a informação pública mais facilmente acessível", disse Doug Banks, engenheiro da companhia, no "blog" corporativo.