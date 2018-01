Google apresenta novo telefone celular inteligente

A gigante da internet Google apresentou nesta terça-feira o primeiro telefone celular inteligente da empresa, o Nexus One.

O aparelho, produzido em parceria com a empresa HTC, é fino, tem tela sensível ao toque e funciona com o sistema operacional Android 2.1.

O Nexus One será vendido diretamente aos consumidores por US$529 (R$ 913) no site do Google e inicialmente estará disponível apenas nos Estados Unidos pela operadora T-Mobile, seguido pela Vodafone, na Europa.

Segundo o vice-presidente de produtos da Google, Mario Queiroz, o novo celular representa "o próximo passo na evolução do Android".

Já o diretor da HTC, Peter Chou, disse que o aparelho "amplia os limites do que é possível em um telefone celular atualmente".

O lançamento do Nexus One está sendo considerado como uma medida para garantir que a relevância do site de buscas do Google, já que muitas pessoas estão navegando na internet através de telefones celulares em vez de usarem computadores.

Dados da empresa Gartner, especializada em pesquisas na área de tecnologia da informação, indicam que o Android tem cerca tem 3,5% do mercado de telefones celulares inteligentes (smartphones). Em comparação, a Nokia tem 39% e a Apple, que produz o iPhone, 17%.

Com o telefone, o Google estréia na venda de aparelhos de telefonia celular, uma das áreas mais dinâmicas e lucrativas do mercado atual de tecnologia.

Segundo o correspondente da BBC para assuntos de tecnologia Mark Gregory, a companhia, que começou como sistema de buscas, quer apresentar os novos produtos de maneira mais inovadora que os concorrentes, com o objetivo de mudar o modo como se vendem e fabricam os celulares.

A venda direta através do site do Google, incluindo de aparelhos desbloqueados, poderia ser um exemplo dessas intenções da empresa.

Críticas

Muitos fanáticos em tecnologia esperavam o anúncio do Google com ansiedade. Algumas fotos já haviam sido publicadas em sites especializados e algumas pessoas já manusearam o novo aparelho.

Jason Chen, editor do site de notícias de tecnologia Gizmodo, que já usou o aparelho, disse que "é definitivamente um dos melhores telefones que já vi".

Mas nem todas as críticas e comentários sobre o novo produto foram positivos.

O site Engadget, especializado em aparelhos eletrônicos e tecnológicos, afirma que o Nexus One "não é muito diferente" de outros telefones que já estão disponíveis no mercado.

Ainda segundo o site, faltam ao Nexus One características consideradas básicas para telefones inteligentes, como uma tela multitátil que permite que o usuário use diversos dedos ao mesmo tempo na tela sensível.

Chen, apesar de gostar do aparelho, não acredita que o telefone do Google poderá superar o iPhone.

"Não acredito que causará a morte do iPhone como muitos acreditam, porque o iPhone agora é 'o' telefone", disse.