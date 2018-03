Google assina acordo para facilitar apuração de pedofilia O Google Brasil e o Ministério Público Federal (MPF) assinaram hoje, durante audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que prevê a adoção de medidas para acelerar a liberação de dados sobre álbuns do site de relacionamentos Orkut, investigados por envolvimento em crimes. Assinaram o termo representando o MPF de São Paulo os procuradores Sérgio Suiama e Adriana Scorda Maglia. Também assinou o termo o diretor-presidente do Google Brasil, Alexandre Hohagen, segundo informações da Agência Senado. O relator da CPI, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), comemorou assinatura do termo. O presidente da CPI, senador Magno Malta, disse que a assinatura é uma "vitória das crianças brasileiras", segundo a Agência Senado.