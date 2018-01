Google aumenta lucro em 46% no último trimestre

O Google, dona do maior site de buscas na internet, registrou um lucro líquido de US$ 1,07 bilhão no último trimestre, o que representa um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 19, pela empresa. Veja também: Lucros do Yahoo caem 5% no terceiro trimestre O lucro por ação nesse período foi de US$ 3,38. Durante o terceiro trimestre de 2006, a empresa atingiu um lucro de US$ 733,4 milhões ou US$ 2,36 por título. Com exceção de alguns custos, o lucro por ação teria sido de US$ 3,91, valor acima dos US$ 3,78 por título, previstos pelos analistas de Wall Street. A receita total aumentou 57% e foram atingidos US$ 4,23 bilhões. Excluindo o US$ 1,22 bilhão pago a outros sites na internet, a receita supera os US$ 2,94 bilhões, previstos pelos analistas da Thomson Financial. "Estamos muito satisfeitos com o impressionante crescimento que registramos em todas as áreas de nosso negócio", afirmou o executivo-chefe do Google, Eric Schmidt, ao divulgar os resultados trimestrais da empresa. A receita no terceiro trimestre foi 9% superior aos US$ 3,87 bilhões, registrados nos três meses anteriores. Os sites que pertencem à empresa geraram lucros de US$ 2,73 bilhões, o que representa 65% do total e refletem um aumento de 68% em relação ao terceiro semestre do ano anterior. Os lucros gerados por outros sites associados ao Google atingiram US$ 1,45 bilhão e representam 34% do total. Esse número é 40% superior ao do mesmo trimestre de 2006. A receita obtida com as atividades fora dos Estados Unidos chegou a US$ 2,03 bilhões ou 48% do total, quatro pontos percentuais a mais do que no mesmo trimestre do último ano. A empresa explicou que se as taxas de câmbio de moedas fossem constantes desde o terceiro trimestre de 2006 até o mesmo período em 2007, o lucro total teria diminuído em US$ 121 milhões. Os lucros obtidos com sua atividade no Reino Unido chegaram a US$ 661 milhões, o que representa 16% do total. O Google contava no final do último trimestre com uma equipe de 15.916 funcionários no mundo, comparados aos 13.786 trabalhadores que tinha no fim do segundo trimestre. As ações do Google se revalorizaram nesta sexta-feira em 1% durante o pregão regular no mercado Nasdaq antes dos resultados serem divulgados, e terminaram com um preço de US$ 639,62, US$ 6,14 a mais que na quarta-feira.