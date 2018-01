Google avalia criação de braço de investimento, diz 'WSJ'

O Google está considerando a montagem de uma unidade de investimentos, afirmou o Wall Street Journal de quarta-feira, citando diversas pessoas envolvidas na questão. David Drummond, vice-presidente de desenvolvimento corporativo do Google, irá chefiar o braço de investimentos, segundo o jornal. A empresa líder no segmento de buscas online contratou William Maris, um ex-empresário do ramo de hospedagem na rede, para ajudar a montar a unidade, de acordo com o periódico. Um porta-voz do Google confirmou que a empresa contratou Maris, mas preferiu não fazer mais comentários. Um fonte familiar com as diretrizes da empresa disse à Reuters que qualquer medida relacionada com a unidade de investimentos está em estágios preliminares, e que nenhuma decisão definitiva foi tomada. Segundo publicado no Global Envision, um site de ajuda humanitária, Maris trabalhou como parceiro de Anne Wojcicki num fundo de investimento de saúde chamado Catalytic Health. No ano passado Wojcicki se casou com o co-fundador do Google Sergey Brin. Maris criou sua própria empresa de hospedagem de site chamada Burlee.com. Ele ainda fez investimentos em empresas de tecnologia para a rica família sueca Wallenberg, segundo o site Global Envision.