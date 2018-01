Google Book Search ganha apoio de biblioteca da Alemanha A Biblioteca do Estado Bávaro, uma das maiores do mundo de fala alemã, concordou em participar do projeto de digitalização de livros do Google, que tem como objetivo tornar disponível online o acervo das maiores bibliotecas do mundo. A biblioteca sediada em Munique, que possui 9 milhões de volumes, deve tornar disponível ao Google Book Search cerca de um milhão de livros, com títulos variando desde clássicos de Johann Wolfgang von Goethe a contos de fada dos Irmãos Grimm. Um porta-voz da biblioteca informou que uma grande parcela dos livros a serem escaneados está em alemão, mas haverá também títulos em italiano, francês, latim e inglês. Stefan Keuchel, porta-voz do Google na Alemanha, disse que alguns livros estarão disponíveis para download assim que forem colocados online. Ele acrescentou que isso deve ocorrer "nos próximos anos". "Este é um passo muito importante para nós, particularmente diante das críticas que estão sendo levantadas contra o projeto", disse o representante. Todos os livros que serão incluídos no projeto são trabalhos com direitos autorais expirados. Na Alemanha, a lei protege obras literárias por 70 anos depois da morte dos autores. Entre outros participantes do projeto do Google estão a Universidade Complutense de Madri, a Biblioteca Bodleian de Oxford, a Biblioteca Nacional da Catalunha, várias universidades dos Estados Unidos e Biblioteca Pública de Nova York.