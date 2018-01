Google Books ganha versão brasileira O site de buscas Google iniciou nesta semana uma versão brasileira do Google Books, projeto polêmico em que o site disponibiliza versões digitalizadas de textos. Chamado de Pesquisa de Livros, a ferramenta possibilita procurar em textos em português por palavras-chave, a exemplo do que acontece na internet. Embora com livros digitalizados, os dados fazem parte de uma base comum do projeto Google Books e que já tem versões em diversos idiomas. A empresa não divulgou qual é a quantidade nem quais são os livros em português disponíveis no serviço mas seguirá o mesmo modelo adotado nos EUA, em que são feitas parcerias com bibliotecas e editoras para a digitalização de livros. Os resultados das buscas trazem a reprodução de um número limitado de páginas das obras e, no caso de obras em catálogo, links para livrarias online. O projeto, no entanto, é visto com desconfiança por parte dos grupos editoriais brasileiros, que temem a digitalização de conteúdos por achar que este processo facilita a pirataria. Como fonte de receita nos livros, o Google pode mostrar anúncios de texto no pé da página da versão digital dos livros, caso seja do interesse do editor, que recebe metade da receita gerada pelos cliques. Não há custo para o editor. Essa é a parte do projeto para livros sob direito autoral.