Google Brasil assumirá o controle mundial do Orkut

A equipe do Google Brasil vai assumir o controle mundial do site de relacionamentos Orkut. De acordo com a companhia, o gerenciamento do produto será feito pelo escritório do Google em Belo Horizonte, o único da empresa na América Latina. O desenvolvimento, porém, será dividido com a divisão indiana da empresa. Segundo a assessoria do Google, a transferência de controle do Orkut vem de um planejamento de longo prazo, devido à importância do País no site. Mais de metade dos usuários do Orkut residem no Brasil. O Google não confirma, porém, se os servidores de dados do site ficarão na sede da companhia, nos Estados Unidos. De acordo com a assessoria de imprensa, a empresa não revela a localização de seus servidores.