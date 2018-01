Google Brasil vai responder judicialmente pelo Orkut

Em entrevista coletiva realizada em São Paulo nesta quarta-feira, 5, a Google Brasil Internet Ltda anunciou que a partir de agora responderá judicialmente como procuradora da matriz da empresa, o Google Inc, com sede nos Estados Unidos. A decisão altera a forma de a empresa lidar com processos relacionados a crimes no Orkut ou YouTube, os dois principais serviços oferecidos pela companhia no Brasil. Veja também: Google está na mira do MPF por demora para retirar páginas do Orkut Jovem é multado por mostrar vídeo de professor no YouTube A iniciativa aconteceu duas semanas após pressão feita pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que criticou o Google pela demora no cumprimento de ordens dadas por autoridades brasileiras, como a retirada de comunidades do Orkut. A ONG SaferNet Brasil se juntou ao MPF para combater pedofilia e racismo online. Desde os primeiros processos tramitados na Justiça brasileira, o Google alegou que todos os dados eram armazenados em servidores localizados no Califórnia. A empresa se eximia, portanto, de responder aos crimes no Brasil. "Os dados continuarão sendo armazenados nos EUA, mas essa mudança vai agilizar o processo de identificação dos responsáveis pela publicação dessas informações", afirmou o diretor geral do Google Brasil, Alexandre Hohagen. A mudança ocorre "imediatamente". O MPF argumentava que outras empresas de internet, como Microsoft e Yahoo, também hospedavam dados fora do Brasil, mas respondiam localmente quando solicitadas a colaborar com a Justiça. Entre outras novidades anunciadas na coletiva de imprensa, está a liberação de privilégios para organizações não-governamentais (ONGs). Elas poderão navegar pelo Orkut com o mesmo status atribuído à Polícia Federal e aos seis Ministérios Públicos. A seleção das ONGs serão feitas em parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.net). De acordo com o diretor Alexandre Hohagen, o Orkut recebe semanalmente cerca de 20 mil denúncias feitas por usuários. As mais comuns são pornografia, pedofilia, envio de spam e manifestações de violência.