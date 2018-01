Google cancela serviço de respostas online A Google informou nesta quinta-feira, 30, que irá cancelar o "Google Answers", um serviço pago que permite ao usuário enviar suas dúvidas a um grupo de pesquisadores para que eles as respondam, informou o site do New York Times. O serviço, que começou há aproximadamente quatro anos, não teve boa aceitação dos clientes, especialmente se comparado a um serviço semelhante oferecido gratuitamente por seu rival Yahoo. O diferencial do serviço prestado pelo Yahoo é que, além de gratuito, é interativo: Qualquer um pode responder a qualquer pergunta, e as melhores respostas recebem notas dos membros. A Google, que obteve grande êxito no mercado de busca virtual, criou uma série de outros serviços, os quais, em sua maioria, não tiveram sucesso. A companhia, porém, afirma que a experimentação é uma importante parte de sua estratégia e que o alto número de fracassos em novos produtos é esperado. O "Google Answers" é um desses casos. O serviço nunca gerou muito rendimento para a empresa. Para especialistas, o fim do serviço representa uma oportunidade perdida de se tornar competitivo nesta área pouco explorada na internet. O "Yahoo Answers", que fora introduzido há aproximadamente um ano, rapidamente conquistou uma grande quantidade de usuários. Segundo a empresa, o número de respostas em seu banco de dados cresceu de US$ 10 milhões em maio para US$ 60 milhões em novembro. O site tinha, em outubro, 14 milhões de usuários.